Moscou soumet à la CIJ des documents sur le génocide effectué par Kiev dans le Donbass

Moscou a soumis ce 18 novembre à la Cour internationale de justice (CIJ) des documents prouvant que les actions de Kiev dans le Donbass portent le sceau du génocide, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.Il s'agit d'un texte de 522 pages et 10.000 pages d'annexes, précise la diplomatie russe. "Les actions des forces armées ukrainiennes et des bataillons nationalistes dirigé par le régime de Kiev sont des signes de génocide: on voit l'intention, sous prétexte de lutte contre le terrorisme et le séparatisme, d'éliminer la population russe et russophone de Donbass, les citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, les paroissiens de l'Église orthodoxe ukrainienne et, en général, les habitants de la région en tant que groupe ethnique", indique le ministère."Nous avons démontré la nature néonazie du régime de Kiev, sa dépendance à l’idéologie criminelle des mouvements nationalistes sanguinaires ukrainiens et du Troisième Reich", conclut le ministère.A présent, l'Ukraine doit répondre à ce "contre-mémorandum" russe.

