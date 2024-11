https://fr.sputniknews.africa/20241118/les-pays-africains-commercent-entre-eux-ou-avec-lasie-plutot-quavec-leurope-et-les-usa-1069284454.html

Les pays africains commercent entre eux ou avec l'Asie plutôt qu'avec l'Europe et les USA

Les pays africains commercent entre eux ou avec l'Asie plutôt qu'avec l'Europe et les USA

Les entreprises africaines sont plus enclines à se tourner vers des partenaires sur le continent ou en Asie que vers les marchés occidentaux, rapporte une... 18.11.2024, Sputnik Afrique

37% des entreprises africaines déclarent privilégier le commerce intracontinental, selon le Baromètre du commerce africain de la Standard Bank. 24% d'entre elles préfèrent les partenaires asiatiques, alors que l'Europe (16%) et les États-Unis (3%) sont à la traîne. Les frais d'expédition élevés, les taxes et les délais découragent notamment les compagnies africaines de se tourner vers les États-Unis. A contrario, le faible coût des importations, les produits de bonne qualité et les temps de réponse rapides sont les principaux avantages liés aux échanges avec l'Asie ou les autres partenaires africains.

