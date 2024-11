https://fr.sputniknews.africa/20241118/gabon-la-nouvelle-constitution-adoptee-a-9180-des-voix-1069281264.html

Gabon: la nouvelle constitution adoptée à 91,80% des voix

La nouvelle constitution proposée par les autorités de la transition au Gabon a été adoptée à 91,80% des voix lors du référendum organisé samedi, selon les... 18.11.2024, Sputnik Afrique

Les Gabonais ont adopté à 91,80% la nouvelle constitution, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault, ajoutant que le taux de participation a atteint 53,54%.Plus de 850.000 électeurs gabonais se sont rendus samedi aux urnes pour se prononcer sur le projet de la nouvelle Constitution. Ce référendum constitutionnel est la dernière étape du dialogue national inclusif lancé en avril dernier.Cette échéance électorale, qui s'inscrit dans le cadre du calendrier établi par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, représente une étape majeure vers le retour à l'ordre constitutionnel normal et l'organisation d'élections présidentielles libres et transparentes, selon les autorités de la transition.

