Des participants au sommet de l'APEC ont félicité la Russie pour le succès du sommet des BRICS

Des participants au sommet de l'APEC ont félicité la Russie pour le succès du sommet des BRICS

C’est ce qu’a révélé le vice-Premier ministre russe Alexeï Overtchouk, qui présidait la délégation russe au sommet de l’APEC. 18.11.2024, Sputnik Afrique

"De nombreux participants ont souligné le succès des BRICS et nous ont félicités pour ce succès du sommet à Kazan. L'idée a également été exprimée que c'est sur des plateformes telles que les BRICS et l'APEC que se dessineront les contours d'un nouvel ordre mondial", a rapporté le vice-Premier ministre dans une interview, diffusée ce 17 novembre. La réunion de l'APEC, à laquelle ont participé divers dirigeants économiques de la région Asie-Pacifique, s'est tenue à Lima, la capitale du Pérou, les 15 et 16 novembre.️Le dernier sommet des BRICS avait eu lieu du 22 au 24 octobre à Kazan. 42 délégations, 24 chefs d'État, 6 organisations internationales, 36 pays et 5.255 membres de délégations y avaient pris part.

