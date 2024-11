https://fr.sputniknews.africa/20241117/trois-reines-de-beaute-africaines-brillent-au-final-du-concours-miss-univers-2024-1069272477.html

Trois reines de beauté africaines brillent au final du concours Miss Univers 2024

Miss Nigeria, Miss Égypte, Miss Zimbabwe sont entrées au final du concours de beauté Miss Univers 2024. 17.11.2024, Sputnik Afrique

Chidimma Adetshina, Miss Nigeria, est devenue la première dauphine du concours Miss Univers 2024 qui s'est tenu le 16 novembre à Mexico. "Je suis ici comme un symbole d’espoir, un phare de foi. Je me suis battue non seulement pour moi-même, mais pour l’Afrique", a déclaré lors du concours cette étudiante en droit de 23 ans. Elle est née à Soweto, près de Johannesburg, son père est Nigérian et sa mère a des origines mozambicaines.Logina Salah, Miss Égypte, autre finaliste, est un mannequin de 34 ans. Cette jeune maman a été victime de harcèlement durant son enfance à cause du vitiligo, une maladie auto-immune de l'épiderme.La Zimbabwéenne Sakhile Dube, 28 ans, a capté tous les regards lors du concours du costume national. Intitulé L’aigle en plein vol, ce costume célèbre la beauté du Zimbabwe. Les ailes évoquent l’arc-en-ciel au-dessus des chutes Victoria, tandis que les motifs rocheux rendent hommage aux ruines du Grand Zimbabwe.

