Réduire la mortalité maternelle en Afrique: des obstétriciens formés en Russie

Une formation a été dispensée à des médecins africains à Moscou, pour partager les bonnes pratiques et réduire les mortalités infantile et maternelle, ont... 17.11.2024, Sputnik Afrique

Des médecins issus de divers pays africains, notamment de Zambie, du Zimbabwe et du Rwanda ont participé à un programme intensif organisé à Moscou du 3 au 16 novembre pour partager l'expertise russe en matière de santé maternelle et infantile.La formation a été très bénéfique, notamment concernant les pratiques d'accouchement, a souligné une pédiatre du Zimbabwe, Dorcas Mutede. Elle ajoute que son pays envisage d'adopter certaines nouvelles technologies et de clarifier les pratiques existantes, comme l'usage d’une ventilation en pression positive continue pour les nouveau-nés.Le programme s'est concentré sur la réduction de la mortalité, maternelle comme infantile, qui constitue un "fléau" pour l'Afrique, a noté Imanga Ikabongo, obstétricien et gynécologue à l'University Teaching Hospital de Zambie.Les médecins russes ont également expliqué comment éviter certaines erreurs souvent commises lors des soins apportés aux mères et aux nouveau-nés, a souligné Twizeyimana François Xavier, sage-femme rwandaise avec dix ans d'expérience.

