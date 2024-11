https://fr.sputniknews.africa/20241117/le-sommet-extraordinaire-des-chefs-detat-et-de-gouvernement-de-la-sadc-se-tiendra-au-zimbabwe--1069271655.html

Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC se tiendra au Zimbabwe

La Communauté de développement de l’Afrique australe tiendra une réunion extraordinaire du Sommet des chefs d’État et de gouvernement le 20 novembre 2024 à... 17.11.2024, Sputnik Afrique

L'objectif principal est d'examiner la situation sécuritaire dans la région, et plus particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo, indique le groupement dans un communiqué.L’évènement aura lieu le 20 novembre.Le 15 décembre 2023, la SADC a déployé une mission d'un an en RDC pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité afin d'ouvrir la voie à un développement durable dans le pays.

république démocratique du congo (rdc)

