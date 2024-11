https://fr.sputniknews.africa/20241117/ces-pays-africains-dont-les-parlements-sont-les-plus-avances-en-matiere-de-numerique--1069278526.html

Ces pays africains dont les Parlements sont les plus avancés en matière de numérique

Ces pays africains dont les Parlements sont les plus avancés en matière de numérique

Les Parlements d'Afrique du Sud et du Zimbabwe sont les plus engagés dans la révolution numérique et utilisent les nouvelles technologies tant au sein de leur...

Les Parlements africains sont confrontés à des difficultés en matière de transformation numérique, mais certains s'en sortent mieux que d'autres, a annoncé l'Union interparlementaire.Voici les pays africains dont le Parlement a le meilleur indice de maturité numérique:Les Parlements d’Afrique du Nord sont parmi les plus susceptibles d’avoir une politique de contenus numériques et une stratégie formelle pour la participation en ligne des citoyens, note le rapport.

