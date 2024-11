https://fr.sputniknews.africa/20241117/au-togo-une-ia-de-reconnaissance-vocale-pour-deux-langues-locales-a-ete-officiellement-presentee-1069275441.html

Au Togo, une IA de reconnaissance vocale pour deux langues locales a été officiellement présentée

Au Togo, une IA de reconnaissance vocale pour deux langues locales a été officiellement présentée

Baptisée Yodi, cette IA est capable de reconnaître, traduire et synthétiser une voix parlant en éwé et en kabyè. 17.11.2024, Sputnik Afrique

Yodi a été présenté lors du Grand Atelier Digital, qui a eu lieu à Lomé les 13-15 novembre, relate Africa 24 TV. Le système de reconnaissance vocale a été développé par Justin Bakoubolo, expert en analyse des données et des causes.En février, Justin Bakoubolo a reçu un prix dans la catégorie Travaux académiques, lors de la 3e édition des Togo Digital Awards.Les locuteurs kabiyè comprennent plus de 23% de la population togolaise. L'éwé est parlée au Ghana et Togo ainsi qu’au Bénin.

