Un colloque sur les liens entre les BRICS+ et l’Europe se tient en Russie

Un colloque sur les liens entre les BRICS+ et l’Europe se tient en Russie

L'événement promet un "dialogue franc mais constructif sur ce qui unit et non sur ce qui divise", selon les organisateurs. Le colloque se tient dans le cadre... 16.11.2024, Sputnik Afrique

L’événement, qui a lieu les 16 et 17 novembre près de Sotchi, dans le sud de la Russie, devrait "ouvrir une nouvelle page" dans les relations entre les BRICS et l’Europe, selon les organisateurs. "Il s’agit d’un événement de rupture qui ouvre la voie à la restauration d’un véritable dialogue interparlementaire et public entre l'Est et l'Ouest de l'Europe et entre l'Occident politique et le Sud global", selon un communiqué. Parmi les invités figurent des députés européens de Grèce, de Slovaquie et de la République tchèque, ainsi que des parlementaires bulgares, allemands et serbes.Les organisateurs du colloque sont l’Institut de l'Europe de l'Académie des sciences de Russie et l’organisme public Le Forum international des BRICS.Voici les deux thèmes majeurs: le rôle des BRICS et des pays européens dans la construction d'un ordre économique mondial plus équitable et mutuellement bénéfique ; l'importance de l'interaction entre les BRICS et l'Europe dans le contexte d'une restructuration géopolitique à grande échelle

