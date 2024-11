Aïdarous al-Zoubaïdi vice-président du conseil présidentiel yéménite a rencontré le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov à Abou Dhabi, a annoncé ce samedi 16 novembre le ministère russe des Affaires étrangères.Les interlocuteurs ont mis l'accent sur la résolution rapide de la crise via "un dialogue national inclusif durable sous les auspices de l'Onu".La situation en mer Rouge a été évoquée, de même que le renforcement des liens entre les deux pays.

La crise au Yémen et en mer Rouge a été abordée lors d'une rencontre entre Aïdarous al-Zoubaïdi, vice-Président yéménite, et Mikhaïl Bogdanov, représentant... 16.11.2024, Sputnik Afrique

Moscou et Sanaa discutent d'une résolution de la crise au Yémen

Moscou et Sanaa discutent d'une résolution de la crise au Yémen

Moscou et Sanaa discutent d'une résolution de la crise au Yémen

La crise au Yémen et en mer Rouge a été abordée lors d'une rencontre entre Aïdarous al-Zoubaïdi, vice-Président yéménite, et Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, selon la diplomatie russe.