L'Occident doit abandonner les guerres commerciales et coopérer avec les BRICS, selon un eurodéputé

Les relations entre l’Occident et les BRICS ne devraient pas être représentées en termes de concurrence et de confrontation, mais plutôt en termes de recherche... 16.11.2024, Sputnik Afrique

Il s’est exprimé en visioconférence lors d'une conférence internationale sur les perspectives de coopération entre les BRICS et les pays européens, qui se tient près de Sotchi.Fernand Kartheiser a qualifié ce groupe de très important.L’événement, qui a lieu les 16 et 17 novembre près de Sotchi, dans le sud de la Russie, devrait "ouvrir une nouvelle page" dans les relations entre les BRICS et l’Europe, selon les organisateurs.

