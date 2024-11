https://fr.sputniknews.africa/20241116/lexcellence-malienne-assimi-goita-preside-une-ceremonie-de-remise-de-distinctions-honorifiques-1069262013.html

"L’excellence malienne": Assimi Goïta préside une cérémonie de remise de distinctions honorifiques

La cérémonie a eu lieu le 15 novembre à Bamako, selon un communiqué de la présidence malienne. 16.11.2024, Sputnik Afrique

Des dizaines de personnalités issues des sphères politique, culturelle et administrative ont été décorées de la médaille de l'Ordre national, qui récompense le mérite et la fidélité dans l'accomplissement de services au profit de l’État.Parmi les distingués figurent: le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le président du conseil national de transition Malick Diaw, la médiatrice de la République Sanogo Aminata Mallé, les artistes Nahawa Doumbia et Naïny Diabaté, ainsi que plusieurs membres du gouvernement.Sanogo Aminata Mallé, ancienne ministre de la Justice, a exprimé sa gratitude pour cet honneur, qu’elle a décrit comme une "source de motivation" renouvelée.

