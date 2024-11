https://fr.sputniknews.africa/20241116/les-gabonais-se-prononcent-samedi-sur-la-nouvelle-constitution-1069257546.html

Les Gabonais se prononcent samedi sur la nouvelle Constitution

Le second du genre depuis l'indépendance du pays, ce référendum constitutionnel est la dernière étape du dialogue national inclusif lancé en avril dernier. 16.11.2024, Sputnik Afrique

Plus de 850.000 électeurs gabonais se rendront samedi aux urnes pour se prononcer sur le projet de la nouvelle Constitution proposé par les autorités de la transition au Gabon.Cette échéance électorale, qui s'inscrit dans le cadre du calendrier établi par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, représente une étape majeure vers le retour à l'ordre constitutionnel normal et l'organisation d'élections présidentielles libres et transparentes, selon les autorités de la transition.Le Président de la transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a appelé les électeurs gabonais à voter massivement lors de ce référendum constitutionnel. "Je vous appelle à participer massivement à ce référendum, car notre seul ennemi est l’abstention", avait déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema à la veille du lancement de la campagne référendaire.Pour encourager la participation, le gouvernement gabonais a accordé deux jours de congé à la population en amont du vote et autorisé les inscrits à changer de bureau de vote, alors que la campagne pour ce référendum lancée le 06 novembre s'achève ce vendredi.Le projet de la nouvelle Constitution prévoit notamment un changement de régime, de semi-présidentiel à présidentiel, la limitation du nombre de mandats successifs d'un président à deux, de nouvelles conditions d'éligibilité, ainsi que la suppression du poste de Premier ministre.Pour veiller au bon déroulement de cette échéance, qui sera ouverte aux observateurs internationaux, quatre-vingt-neuf commissions électorales ont été mobilisées sur le territoire gabonais, en plus d’une quinzaine à l'étranger, selon le ministère de l'Intérieur.

