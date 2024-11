https://fr.sputniknews.africa/20241116/les-brics-sont-lavenir-de-leconomie-mondiale-1069257734.html

"Les BRICS sont l'avenir de l'économie mondiale"

C'est ce qu'a déclaré Luboch Blaga, député européen de Slovaquie, lors d'une conférence internationale sur les perspectives de coopération sociale et... 16.11.2024, Sputnik Afrique

Il a également indiqué que la seule voie vers la paix est le dialogue et la diplomatie. Selon l'eurodéputé slovaque, alors que de plus en plus d'États forts rejoignent les BRICS, l'Occident est de plus en plus isolé.Le sommet des BRICS, auquel ont participé les chefs d'État, s'est tenu à Kazan du 22 au 24 octobre.

