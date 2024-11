https://fr.sputniknews.africa/20241116/le-benin-lance-la-construction-de-70-km-de-routes-pour-ameliorer-linterconnexion-avec-le-togo-1069265008.html

Le Bénin lance la construction de 70 km de routes pour améliorer l’interconnexion avec le Togo

Plusieurs sections de la transnationale Cotonou-Lomé seront aménagées et bitumées, relate Ecofin. 16.11.2024, Sputnik Afrique

Les tronçons à aménager font aussi partie du corridor Lagos-Abidjan, en cours de réalisation, pour relier le Nigéria et la Côte d'Ivoire via le Bénin, le Togo et le Ghana.Ce corridor concentre près de 75% des activités commerciales de la sous-région, selon la Banque africaine de développement (BAD), qui en est l’un des principaux bailleurs de fonds.À terme, ce projet reliera les villes aux ports, aéroports et réseaux ferrés, ce qui permettra de densifier les échanges en offrant plus de débouchés aux pays enclavés, comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger ou le Tchad.

