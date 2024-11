https://fr.sputniknews.africa/20241116/en-somalie-latmis-acheve-son-retrait-en-transferant-une-derniere-base-aux-forces-du-pays-1069265393.html

En Somalie, l’ATMIS achève son retrait en transférant une dernière base aux forces du pays

En Somalie, l'ATMIS achève son retrait en transférant une dernière base aux forces du pays

La Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) a remis une dernière base militaire aux Forces somaliennes, marquant la fin de la 3ème phase... 16.11.2024

La base opérationnelle avancée (FOB) de Burgabo, située dans l’Etat de Jubaland (sud-ouest), a été remise à l’armée somalienne, a annoncé la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS).Les représentants de la Mission, de l’armée somalienne et du Bureau d’appuie des Nations unies en Somalie (UNSOS) ont assisté à la cérémonie qui marque la fin de la 3ème phase de l'ATMIS.Dans le cadre d'un processus de retrait mis en œuvre en trois phases depuis 2023, l'ATMIS a, jusqu'à présent, remis 21 bases militaires aux Forces somaliennes et retiré 9.000 soldats de Somalie, marquant une étape importante vers la prise en charge de la sécurité par les autorités du pays, lit-on dans le communiqué. En août dernier, le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) avait approuvé la mise en place de la nouvelle mission dénommée Mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM). Le CPS de l’UA avait souligné, alors, la nécessité d'une évaluation approfondie de l'impact et des implications de la phase 3 du retrait de l’ATMIS afin d'éviter tout vide sécuritaire pendant la phase de transition vers l'AUSSOM. Le CPS avait également salué le renforcement du partenariat entre l'UA, le Gouvernement fédéral de Somalie et les principaux partenaires internationaux en vue de faciliter l'exécution efficace et efficiente du mandat de l'AUSSOM.

