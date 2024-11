Coopération économique Asie-Pacifique (APEC)

Un sommet de la Coopération économique des pays d'Asie-Pacifique (APEC) se déroule les 15 et 16 novembre à Lima, au Pérou. Cette infographie de Sputnik fournit quelques détails clés sur ce forum intergouvernemental qui réunit actuellement 21 pays et représente plus de 54% du PIB mondial (en PPA).