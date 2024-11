https://fr.sputniknews.africa/20241115/les-bombes-tombaient-sur-les-maisons-des-enfants-expliquent-pourquoi-ils-ont-fui-le-liban-1069248882.html

"Les bombes tombaient sur les maisons": des enfants expliquent pourquoi ils ont fui le Liban

Sputnik s'est rendu dans un centre d'hébergement de réfugiés libanais dans la province d'Alep, en Syrie.

"Ça a commencé pendant la nuit et puis on nous bombardait tout le temps, bombardait, bombardait toute la zone et notre quartier", se souvient Ragd al Ahmad, Syrienne de 10 ans dont la famille s'était retrouvée au Liban au début de l'opération israélienne.Le petit Khaled a 8 ans. Sa famille, palestinienne, a fui à Beyrouth, mais a été forcée de quitter la ville suite au début de l’opération israélienne. Dans ses souvenirs, il n'y a que des bombardements.

