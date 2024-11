https://fr.sputniknews.africa/20241115/les-autorites-du-tchad-rapatrient-plus-de-500-sans-abris-etrangers-1069240562.html

Les autorités du Tchad rapatrient plus de 500 sans-abris étrangers

Pour faire face à la mendicité au Tchad, le président du comité interministériel dédié à l'identification et au rapatriement des mendiants a donné le 13... 15.11.2024, Sputnik Afrique

Au total 504 sans-abris étrangers vont être rapatriés grâce à des moyens de transport mis à disposition par le comité interministériel chargé des activités d'identification, de retrait et de prise en charge des mendiants, a indiqué le président.Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une politique de modernisation de la ville, visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens.Par ailleurs, le comité interministériel a pris en charge l’organisation et le financement du rapatriement de ces individus dans leur pays d’origine.

