Le dirigeant nord-coréen assiste aux essais de drones kamikazes - photos

Kim Jong-un "a hautement apprécié ce qui a été réalisé et a souligné la nécessité de construire un système de production en série le plus tôt possible et de... 15.11.2024

Les drones "avec différentes portées de frappe, ont suivi des itinéraires tactiques et ont attaqué des cibles". Les appareils sont fabriqués localement, par un institut affilié au Complexe technologique aérien sans pilote.Vu "les coûts faibles et le processus de fabrication simple", il est "de plus en plus facile de les utiliser comme élément de puissance de frappe", a déclaré le dirigeant nord-coréen. Leur utilisation dans les conflits militaires est "une tendance qui est apparue comme une exigence essentielle dans l'aspect militaire d'aujourd'hui". La Corée du Nord dispose "d'un potentiel considérable pour produire et introduire les drones de plusieurs types", d’après Kim Jong-un.

