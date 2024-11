https://fr.sputniknews.africa/20241115/la-russie-et-le-zimbabwe-elargiront-leur-cooperation-dans-ces-trois-secteurs-1069254770.html

La Russie et le Zimbabwe élargiront leur coopération dans ces trois secteurs

Moscou et Harare peuvent élargir leurs échanges commerciaux en matière de produits agricoles et de diverses machines, a déclaré le ministre russe des... 15.11.2024, Sputnik Afrique

international

zimbabwe

agriculture

industrie

commerce

De nouveaux accords interétatiques entre Moscou et Harare sont en phase d’approbation, a annoncé ce 15 novembre le ministère russe des Ressources naturelles à l'issue de la 5e réunion de la Commission intergouvernementale russo-zimbabwéenne sur la coopération économique, à Moscou.Le Zimbabwe a été représenté par le ministre des Affaires étrangères et du commerce international, Amon Murwira, coprésident de la commission.Les échanges entre les deux pays sont actuellement dominés par les produits agricoles. La Russie exporte principalement du blé vers le Zimbabwe. Harare vend du tabac brut et certains fruits.

zimbabwe

international, zimbabwe, agriculture, industrie, commerce