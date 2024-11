https://fr.sputniknews.africa/20241115/la-russie-et-le-soudan-discutent-de-projets-energetiques-communs-1069255856.html

La Russie et le Soudan discutent de projets énergétiques communs

Les ministres russe et soudanais de l'Énergie ont tenu une réunion pour s'entretenir de projets communs dans la production et le transport d'hydrocarbures... 15.11.2024, Sputnik Afrique

La réalisation de projets russo-soudanais dans la prospection de minerais, la production et le transport d'hydrocarbures ont été au centre d'entretiens entre les ministres de l'Énergie de deux pays, Sergueï Tsivilev et Mohi-Eddin Naeem Mohamed Saeed, à Moscou, a annoncé le ministère russe de l'Énergie.Mohi-Eddin Naeem Mohamed Saeed est arrivé en Russie à la tête d'une délégation de haut niveau, comprenant des responsables des secteurs miniers et pétroliers.

