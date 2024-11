https://fr.sputniknews.africa/20241115/la-pratique-de-lintervention-fait-partie-de-la-logique-condescendante-de-la-france-en-afrique-1069252138.html

La pratique de l’intervention "fait partie de la logique condescendante de la France en Afrique"

Sputnik Afrique

Interrogé par Sputnik Afrique, le Nigérien Ibrahim Namaiwa, membre du Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable (MPCR), revient sur la volonté... 15.11.2024

"À chaque fois que les intérêts français semblent menacés par un régime quelconque, la France a toujours recours à la force militaire pour restaurer ses intérêts", considère l’expert. Ibrahim Namaiwa analyse pourquoi Paris n’est finalement pas intervenu: c’est la mobilisation du peuple nigérien prêt à "jouer le rôle de bouclier humain pour protéger les nouvelles autorités", ainsi que l’engagement du Mali et le Burkina Faso qui avaient fait comprendre "qu'une éventuelle agression contre le Niger, s'assimilerait à une agression contre eux et entraînerait l'entrée en guerre de ces deux pays immédiatement". "La France s'est rendu compte que même s'il devait y avoir une guerre, elle n'avait aucune garantie qu'elle pouvait effectivement intervenir au Niger et remporter la victoire", conclut l'expert ajoutant qu’actuellement "plus aucun Africain ne peut être effrayé par la France".

