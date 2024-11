L'armée russe a également détruit un blindé de combat, 2 obusiers D-30, un mortier et une station de guerre électronique.

Le groupement Nord a poursuivi son offensive et attaqué 14 brigades de l'armée ukrainienne près de 6 localités.

Les forces russes ont repoussé six contre-attaques ennemies.

L'aviation de l'armée de terre et l'artillerie russes ont bombardé des effectifs et équipements de l'armée ukrainienne près de 17 localités.

L'aviation tactique et les troupes balistiques russes ont mené des frappes sur les renforts de l'armée de Kiev près de 5 localités de la région ukrainienne de Soumy, voisine de celle de Koursk.

Les pertes totales de Kiev dans la région de Koursk s'élèvent désormais à plus de 32.680 militaires, 213 chars, 136 blindés de combat d'infanterie, 112 blindés de transport de troupes, 1.166 autres blindés et 283 pièces d'artillerie, 40 lance-roquettes multiples dont 11 HIMARS et 6 MLRS 🇺🇸, 12 lanceurs de missiles sol-air, 64 stations de guerre électronique, ainsi que 17 radars, parmi d'autres équipements.