https://fr.sputniknews.africa/20241115/des-experts-russes-forment-leurs-collegues-malgaches-a-lutter-contre-la-peste-1069256024.html

Des experts russes forment leurs collègues malgaches à lutter contre la peste

Des experts russes forment leurs collègues malgaches à lutter contre la peste

Sputnik Afrique

La Russie a organisé un cours de formation pour des spécialistes de la santé malgaches. Celui-ci porte surtout sur la microbiologie, le diagnostic et... 15.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-15T19:49+0100

2024-11-15T19:49+0100

2024-11-15T19:49+0100

afrique subsaharienne

peste

médecine

santé

collaboration

madagascar

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0c/1069190998_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_f65e37405295f65dfcba4d97d8a9c18d.jpg

Des experts russes ont partagé leur expérience de lutte contre la peste avec des médecins de Madagascar, a annoncé ce vendredi 15 novembre à Sputnik Afrique Alexandra Ivanova, responsable du Laboratoire d'analyse et de prévision épidémiologiques de l'Institut russe de recherche anti-peste.La formation s'est concentrée sur les problèmes les plus urgents liés à la surveillance, la prévention et à la gestion des épidémies, a précisé la spécialiste de l'Institut qui relève du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor).La formation comprenait des séances sur:Parlant de la livraison de laboratoires mobiles à Madagascar prévue d'ici la fin de l'année, Mme Ivanova a souligné que des formations complètes étaient dispensées, y compris aux spécialistes en ingénierie, pour ces dispositifs.Au fil des années de coopération, les experts russes ont déjà formé plus de 3.500 partenaires étrangers, a conclu Alexandra Ivanova.

afrique subsaharienne

madagascar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, peste, médecine, santé, collaboration, madagascar