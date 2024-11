https://fr.sputniknews.africa/20241115/ces-pays-sont-les-places-fortes-des-cryptos-en-afrique-subsaharienne-1069255356.html

Ces pays sont les places fortes des cryptos en Afrique subsaharienne

Ces pays sont les places fortes des cryptos en Afrique subsaharienne

Sputnik Afrique

Le Nigéria reste le champion de l'adoption des cryptomonnaies en Afrique subsaharienne, occupant même le deuxième rang mondial, selon un rapport de... 15.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-15T18:20+0100

2024-11-15T18:20+0100

2024-11-15T18:20+0100

afrique subsaharienne

cryptomonnaie

économie

finance

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/01/1068102476_0:398:2933:2048_1920x0_80_0_0_75b144d1fc0d9c4cbc41b176bab675ab.jpg

L'Afrique subsaharienne représentait 2,7% du volume des transactions mondiales en cryptomonnaies entre juillet 2023 et juin 2024, selon un rapport du site spécialisé Chainalysis.Les pays où l'adoption du crypto sont la plus forte sont:L'Afrique subsaharienne est notamment le leader mondial en matière d’adoption de la DeFi (finance décentralisée).Les stablecoins comme l'USDT et l'USDC, indexé sur le dollar, représentent en outre 43% du volume des transactions de la région.

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, cryptomonnaie, économie, finance