"Ça ne surprend guère": un militant nigérien sur le projet de Paris d'intervenir à Niamey en 2023

"La France ne voulait pas perdre le Niger", explique Maikoul Zodi à Sputnik Afrique. Pour lui, les récents aveux de l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron à ce...

"Ils ont perdu le Mali, ils sont en train de perdre le Burkina et aussi le Niger, c'est vraiment grave pour leur situation économique, parce que la France est là pour des intérêts économiques", avance auprès de Sputnik Afrique Maikoul Zodi, coordinateur de la branche nigérienne de Tournons la Page.Selon lui, les autorités françaises cherchaient à pousser la CEDEAO à agir "pour déstabiliser le Niger et venir faire la guerre au Niger"."La France sera discréditée" si elle tentait de "reconquérir le Niger par la force", développe-t-il.Maikoul Zodi explique pourquoi Paris n'a pas pu intervenir suite à un coup de force à Niamey et au renversement du Président Mohamed Bazoum fin juillet 2023."La CEDEAO n'a pas pu s'organiser", il n’y avait pas assez de militaires pour l’intervention, dit l'expert.️ De plus, "le peuple nigérien était déterminé et debout" et les militaires au pouvoir "aussi étaient déterminés à défendre l'intégrité du territoire". L'objectif de Paris, "c'est de faire la guerre. Ils ont tenté par tous les moyens pour garder leur emprise sur notre pays", affirme-t-il.

