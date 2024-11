https://fr.sputniknews.africa/20241114/sputnik-commence-a-cooperer-avec-le-cameroun-1069224906.html

Sputnik commence à coopérer avec le Cameroun

Sputnik commence à coopérer avec le Cameroun

L'agence de presse et la radio Sputnik et la Cameroon News Agency (CNA) ont signé un mémorandum de compréhension, convenant d'échanger des contenus en anglais. 14.11.2024, Sputnik Afrique

Lors d'une cérémonie en ligne, après avoir discuté des principaux vecteurs de coopération, le directeur de la coopération internationale de Sputnik, Vasily Pushkov, et le rédacteur exécutif de CNA, Nfor Hanson Nchanji, ont signé le document.Le rédacteur exécutif de CNA a déclaré: "La coopération avec Sputnik marque une nouvelle ère dans le développement du journalisme de CNA. En unissant nos forces, nous visons à fournir des informations précises, impartiales et opportunes à nos lecteurs, n’importe où ils se trouvent dans le monde.Grâce à cela, nous serons en mesure d'élargir notre offre de nouvelles et de fournir de meilleures informations à notre public. La CNA est en mesure de fournir à Sputnik des informations sur le Cameroun et la sous-région d'Afrique centrale. Nous sommes heureux que l'agence de presse russe soit prête à organiser la formation de nos reporters". Ce Mémorandum de compréhension est le premier accord signé avec un média au Cameroun.

