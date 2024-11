https://fr.sputniknews.africa/20241114/soudan-lacheminement-daide-par-un-point-de-passage-crucial-via-le-tchad-prolonge-1069220858.html

Soudan: l'acheminement d'aide par un point de passage crucial via le Tchad prolongé

Soudan: l'acheminement d'aide par un point de passage crucial via le Tchad prolongé

Sputnik Afrique

Les autorités soudanaises ont autorisé pour trois mois supplémentaires l'acheminement de l'aide humanitaire de l'ONU par le point de passage frontalier d'Adre... 14.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-14T07:16+0100

2024-11-14T07:16+0100

2024-11-14T07:17+0100

soudan

tchad

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/0a/1065010796_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_fba2b870b949af316935834e1d2134be.jpg

Il a précisé que cette question avait été discutée lors d'une rencontre entre Antonio Guterres et le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, en marge de la COP29 sur le climat à Bakou.Le Soudan est ravagé depuis avril 2023 par une guerre qui oppose l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR). Le conflit qui connait ces dernières semaines une nouvelle flambée de violence, a déjà fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 11 millions de personnes, dont 3,1 millions à l'extérieur du pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations.Le pays vit également une crise humanitaire catastrophique, avec environ 26 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire sévère, et la famine a été déclarée dans le camp de Zamzam au Darfour /ouest/. Dans ce contexte, les autorités soudanaises avaient autorisé mi-août la réouverture du point de passage d'Adre pour trois mois, un délai qui prenait fin dans quelques jours."Mais seul, (Adre) n'est pas suffisant", a noté Stéphane Dujarric. "Il est plus important que jamais que toutes les routes nécessaires, transfrontalières, et à travers les lignes de front au Soudan, soient disponibles" pour le transport de l'aide humanitaire.

soudan

tchad

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan, tchad, afrique