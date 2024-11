https://fr.sputniknews.africa/20241114/moscou-et-alger-sont-les-seuls-fournisseurs-de-gaz-vers-lue-a-considerablement-augmenter-leur-part-1069234996.html

Moscou et Alger sont les seuls fournisseurs de gaz vers l'UE à considérablement augmenter leur part

La part de la Russie a progressé de 4,6 points pour atteindre 18,3%, alors que celle de l'Algérie a connu une hausse de 4,9 points pour se positionner à 21,3%... 14.11.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/08/1067781921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9259df3ff81d4c3b48be101edb2c8b9d.jpg

L'Union européenne a divisé par 1,7 ses importations de gaz au cours des huit premiers mois de l'année, jusqu'à 49,2 milliards d'euros. Cette baisse est surtout due à la désindustrialisation de la zone euro: entre mars 2022 et août 2024, sa production industrielle a chuté de 21%. Les États-Unis restent le principal fournisseur avec une part de 22% contre 22,9% il y a un an. Outre l'Algérie et la Russie, le top 5 comprend la Norvège, dont la part est passée à 12,5% contre 12,3% en 2023, et le Royaume-Uni (8,4% contre 12,5%).

