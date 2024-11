https://fr.sputniknews.africa/20241114/le-ministre-de-lenergie-du-soudan-arrive-a-moscou-pour-des-negociations-1069228717.html

Le Ministre de l'Énergie du Soudan arrive à Moscou pour des négociations

Mohieddin Naeem Mohamed Saeed conduit une délégation de haut niveau, annonce à Sputnik le service de presse du ministère concerné. 14.11.2024, Sputnik Afrique

Cette visite vise à renforcer et à développer les relations entre les deux pays.La délégation comprend des responsables du secteur de l'exploration minière, de la production pétrolière, des oléoducs et des entreprises pétrolières, a indiqué le ministère.Le ministre soudanais devrait s'entretenir avec son homologue russe Sergueï Tsiviliov et rencontrer les dirigeants de plusieurs grandes compagnies pétrolières russes. Celles-ci pourront partager leur expérience dans le domaine de la production de pétrole et de gaz.

