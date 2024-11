https://fr.sputniknews.africa/20241114/israel-a-bombarde-certains-quartiers-de-damas-capitale-syrienne---images-1069231943.html

Israël a bombardé certains quartiers de Damas, capitale syrienne - images

Tsahal a notamment visé le quartier de Mazzeh, rapporte un correspondant de Sputnik. Trois missiles guidés ont touché un immeuble résidentiel à la périphérie... 14.11.2024, Sputnik Afrique

Au moins 15 personnes ont été tuées, 16 autres ont été blessées, selon le ministère syrien de la Défense; L'attaque a coïncidé avec une autre frappe aérienne de Tsahal sur un immeuble résidentiel dans la banlieue de Qudsaya à Damas.

