Gaza: Une prof aide les enfants tombés dans le mutisme à cause des raids israéliens

Gaza: Une prof aide les enfants tombés dans le mutisme à cause des raids israéliens

Les enfants de l'enclave vivent sous l'emprise du stress. Certains développent des crises d'épilepsie, des mictions involontaires, des bégaiements alors que... 14.11.2024, Sputnik Afrique

L'orthophoniste Dina Hani organise des cours pour que ces enfants réapprennent à parler. Tous les matins, elle les accueille dans les conditions très précaires de sa tente qui abrite le reste du temps toute sa famille. Grâce à son effort, les enfants font des progrès et peuvent eux-mêmes raconter à Sputnik ce qu'ils font pendant les séances. Le résultat est en effet encourageant car beaucoup de gamins retrouvent la parole normale. De plus, les cours sont des rares moments de plaisir et de détente pour eux. Dina Hani souhaite que les frappes prennent fin. Cette année a été très longue pour elle et pour sa classe, tout le monde en a assez, conclut-elle.

