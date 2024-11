https://fr.sputniknews.africa/20241113/le-president-senegalais-denonce-un-cuisant-echec-moral-de-lonu-dans-les-crises-au-moyen-orient-1069204881.html

Le Président sénégalais dénonce un "cuisant échec moral" de l’Onu dans les crises au Moyen-Orient

Le Président sénégalais dénonce un "cuisant échec moral" de l'Onu dans les crises au Moyen-Orient

En plus de cela, "il est consternant de constater l'inaction du Conseil de sécurité de l'Onu devant ces violations répétées au Liban et en Palestine

Le peuple palestinien subit "un meurtre de masse et une violence sans précédent", qui "se passent sous nos yeux".Ce sommet de l’OCI, auquel ont participé une vingtaine de pays de la Ligue arabe et une cinquantaine d’États membres, a été l’occasion pour les dirigeants musulmans de discuter des moyens de résoudre les crises au Moyen-Orient et de renforcer la solidarité entre les pays membres.

