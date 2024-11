https://fr.sputniknews.africa/20241113/lafrique-vit-un-deuxieme-reveil-cette-fois-de-loppression-neocoloniale-dit-serguei-lavrov-1069204544.html

L'Afrique vit un "deuxième réveil", cette fois de l'oppression néocoloniale, dit Sergueï Lavrov

Ce réveil face aux pratiques qui entravent son développement est en train de se produire, a indiqué le chef de la diplomatie russe lors d'une rencontre avec de... 13.11.2024, Sputnik Afrique

Lorsque toute la transformation technologique sophistiquée est réalisée en dehors du continent africain, celui-ci est ainsi condamné "à maintenir une position subordonnée", a expliqué le ministre.De cette manière, beaucoup plus d'emplois sont créés en Occident dans la transformation des matières premières africaines, la valeur ajoutée et tous les profits associés sont perdus, a-t-il ajouté.Certaines résolutions de l'Assemblée générale de l'Onu sur l'octroi de l'indépendance aux anciennes colonies n'ont pas encore été pleinement mises en œuvre. Car le Royaume-Uni et la France conservent encore un certain nombre de leurs biens coloniaux, a dit le ministre.De son côté, la Russie réalise plusieurs initiatives concernant l'Afrique, notamment celles dirigées contre les pratiques modernes du néocolonialisme.

