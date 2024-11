https://fr.sputniknews.africa/20241113/la-turquie-est-invitee-aux-brics-en-tant-quetat-partenaire-1069205042.html

La Turquie est invitée aux BRICS en tant qu'État partenaire

La Turquie a reçu l'offre de devenir un pays partenaire des BRICS, a annoncé son ministre du Commerce. 13.11.2024, Sputnik Afrique

"C'est une étape intermédiaire" vers l'adhésion aux BRICS qui "sera très bénéfique pour la Turquie, car elle permettra de coopérer avec toutes les plateformes mondiales les plus importantes", a déclaré Omer Bolat à la chaîne TVNet.Ankara a soumis sa demande d'adhésion au groupe en septembre, selon le conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov.Une liste de pays partenaires des BRICS, comprenant l'Ouganda, l'Algérie et le Nigeria, a été établie à l'issue du récent sommet du groupe à Kazan. La liste définitive sera dévoilée après que tous les pays concernés auront reçu des invitations et y auront répondu.

