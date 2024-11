https://fr.sputniknews.africa/20241113/la-russie-a-deja-annule-les-dettes-de-lafrique-pour-un-total-de-20-milliards-de-dollars-1069202622.html

La Russie a déjà annulé les dettes de l'Afrique pour un total de 20 milliards de dollars

Une partie de ces fonds est également redirigée vers des projets de développement dans le cadre du programme de refinancement, a déclaré aux médias russes le... 13.11.2024, Sputnik Afrique

Ces dettes sont ainsi utilisées "pour mettre en œuvre des projets socio-économiques" au sein même du pays concerné, a indiqué Mikhaïl Bogdanov, en commentant les résultats de la première conférence ministérielle Russie-Afrique.L'événement qui a eu lieu les 9 et 10 novembre à Sotchi, dans le Sud de la Russie, fait suite aux décisions du deuxième sommet Russie-Afrique, organisé à Saint-Pétersbourg l'année dernière. Un programme d'affaires qui a attiré 1.500 personnes, dont plus de 40 ministres de différents États africains.La conférence a été couronnée par une session plénière présidée par le ministre russe des Affaires étrangères qui y a lu un message de Vladimir Poutine. Ce rendez-vous a rassemblé 54 chefs de délégations de pays africains et d'organisations régionales.

