La population d'éléphants d'Afrique a diminué de 77% au cours des 50 dernières années

La population d'éléphants d'Afrique a diminué de 77% au cours des 50 dernières années

Les principales raisons en sont le braconnage et la perte d'habitat, selon une récente étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of... 13.11.2024, Sputnik Afrique

Les scientifiques ont utilisé des données sur l'abondance des populations recueillies sur 475 sites dans 37 pays de 1964 à 2016.Dans certains endroits, les éléphants ont disparu, tandis que dans d'autres, leur population a augmenté grâce aux efforts de conservation de l'espèce – en Afrique australe, par exemple, le nombre d'éléphants a augmenté de 42%.Les braconniers tuent des éléphants pour leurs défenses, qui sont vendues illégalement sur le marché clandestin, principalement en raison de la demande d'ivoire en Chine et dans d'autres régions d'Asie.

