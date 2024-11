https://fr.sputniknews.africa/20241113/exploration-geologique-le-niger-pret-a-accueillir-les-entreprises-russes-dit-le-ministre-des-mines-1069209759.html

Exploration géologique: le Niger prêt à accueillir les entreprises russes, dit le ministre des Mines

La coopération entre le Niger et la Russie "est en train de renaître", a indiqué Ousmane Abarchi à Sputnik Afrique en marge de la récente conférence... 13.11.2024, Sputnik Afrique

Le pays est prêt à accueillir les entreprises tant étatiques que privées, selon lui.Le Niger a également "déjà eu des rencontres avec Rosatom" (le géant nucléaire russe) quelques mois avant et devrait le recontacter sous peu, selon le ministre.Ces entretiens portent sur la possibilité de prendre des permis miniers, que ce soit de recherche ou d'exploitation, et "d'autres questions qui concernent cette société et dont elle a un intérêt au Niger".

