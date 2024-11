https://fr.sputniknews.africa/20241113/cela-se-serait-su-le-ministre-nigerien-des-mines-sur-les-allegations-de-vente-duranium-a-teheran-1069209657.html

"Cela se serait su": le ministre nigérien des Mines sur les allégations de vente d'uranium à Téhéran

"Les Occidentaux disent une chose et son contraire à la fois. Ils nous ont effectivement accusés d'avoir signé un contrat de vente d'uranate à l'Iran, et... 13.11.2024, Sputnik Afrique

L'entreprise s'est plainte de ne plus pouvoir exporter et vendre la production de la Somaïr, a-t-il poursuivi en marge de la première conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi. Et d'expliquer que pour cette raison la compagnie a été obligée de la suspendre.

