Ce que disent les pays africains sur la première conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi

Ce que disent les pays africains sur la première conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi

L'événement qui s'est déroulé les 9 et 10 novembre dans le sud de la Russie, a réuni 54 chefs de délégations d'organisations régionales et de pays africains... 13.11.2024, Sputnik Afrique

Voilà quelques déclarations clés des hauts responsables sur sa tenue: Afrique du Sud: Pretoria est satisfait de la conférence, a déclaré le chef de la diplomatie. Elle s'est bien déroulée et a été utile à tous les participants, d'après Ronald Lamola. Burkina: Les délégués du pays sont repartis "très satisfaits" après avoir constaté la bonne mise en œuvre des orientations du forum Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, a assuré le ministre burkinabè des Affaires étrangères. Karamoko Jean-Marie Traoré a également évoqué une "audience très riche, fructueuse" avec son homologue russe. Sénégal: "La Russie a montré un leadership", a affirmé le ministre de l'Enseignement supérieur en saluant une conférence "très bien réussie". RCA: La rencontre "extrêmement fructueuse" représente une "véritable opportunité" tant pour la Centrafrique que pour l’Afrique, selon le ministre coordinateur à la présidence de la RCA. Elle a en plus "donné un plan d'action pour faciliter les échanges entre l’Afrique et la Russie", selon lui. Kenya: La conférence a permis aux délégations africaines de renforcer leurs liens avec Moscou, a souligné l'ambassadeur kényan à Moscou Mali: Le partenariat Russie-Afrique permet aux leaders africains de prendre des décisions qui correspondent aux intérêts de leurs pays, a pour sa part estimé un conseiller présidentiel malien. Angola: "Nous avons atteint un très bon résultat", a commenté le ministre angolais des Affaires étrangères. Selon lui, cet évènement a jeté les bases du prochain sommet de 2026. Zambie: La conférence aide à renforcer le partenariat entre Moscou et le continent, selon le Secrétaire permanent pour les Affaires spéciales au Cabinet de Zambie.

