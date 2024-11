https://fr.sputniknews.africa/20241113/afrique-du-sud-le-chomage-recule-a-plus-de-30-au-3e-trimestre-2024-1069202238.html

Afrique du Sud: le chômage recule à plus de 30% au 3e trimestre 2024

Le taux de chômage en Afrique du Sud a diminué pour la première fois cette année, mais reste à un niveau très élevé à 32,1% de la population active au 3e trimestre 2024.

Des emplois ont été créés dans le secteur des services communautaires et sociaux ainsi que dans la construction, le commerce, les mines et les transports, selon l'agence. Il s'agit de la première baisse du chômage depuis le troisième trimestre 2023.Le taux de chômage s'était alors établi à 31,9%. La plus puissante économie d'Afrique est aux prises depuis des années avec un fort taux de chômage, une grande pauvreté et une croissance poussive insuffisante pour combler les criantes inégalités héritées de l'apartheid. Le chômage des jeunes reste particulièrement élevé, à 45,5% dans la classe d'âge selon Stats SA.

