Le Parlement africain planche sur plan stratégique pour la résilience du continent

Le Parlement africain planche sur plan stratégique pour la résilience du continent

Dans une allocution de circonstance, le président du PAP, Fortune Charumbira, a souligné la nécessité d'un plan stratégique capable de s'adapter efficacement aux environnements politiques, économiques et sociaux complexes de l'Afrique. Le Plan stratégique 2024-2028 vise à aligner les objectifs du Parlement sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) et sur le thème de l’Union pour 2024 "Éduquer un Africain apte au 21e siècle: construire des systèmes éducatifs résilients pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif et de qualité en Afrique".Reconnaissant l’éducation comme une pierre angulaire du développement, le plan met l’accent sur la création de systèmes inclusifs et accessibles qui favorisent une économie fondée sur la connaissance, réduisent les inégalités et favorisent une Afrique prospère.Divers défisDans un contexte de défis mondiaux et régionaux permanents, le plan stratégique relève l’importance de s’attaquer aux facteurs internes et externes qui influencent le développement de l’Afrique. Ces dernières années, le continent a été confronté à l’instabilité politique, aux revers économiques, à l’aggravation des disparités sociales et aux crises environnementales. Ces défis ont mis à l’épreuve la résilience du Parlement panafricain, qui cherche à garantir que les voix africaines soient représentées dans les discussions internationales sur des questions cruciales, telles que la sécurité mondiale, le commerce et le changement climatique.Grâce à ce projet de plan stratégique, le Parlement entend être un fervent défenseur de la paix, du développement et de l’inclusion, en mettant l’accent sur l’autonomisation des jeunes, l’égalité des sexes et la croissance durable.Il reconnaît également les menaces auxquelles le PAP doit faire face, notamment les tensions géopolitiques, la résistance politique à une intégration plus poussée et la vulnérabilité de l’Afrique aux cyber-menaces et à la désinformation. Les changements de pouvoir à l’échelle mondiale et les incertitudes économiques compliquent encore davantage la mission de l’institution législative panafricaine, qui consiste à défendre les intérêts de l’Afrique.La quatrième session ordinaire de la sixième législature du Parlement panafricain a été officiellement ouverte le 4 novembre au siège de l’institution à Johannesburg.Le PAP est une Assemblée consultative de l’Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.

