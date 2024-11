https://fr.sputniknews.africa/20241112/le-burkina-a-ouvert-un-centre-commun-de-traitement-de-lor--1069187953.html

Le Burkina a ouvert un centre commun de traitement de l'or

Ce site de Djikando s’ajoute à l’unité de traitement de Méguet, inaugurée en mars 2024. 12.11.2024, Sputnik Afrique

Le nouveau centre est équipé de technologies modernes et respectueuses de l’environnement. Il va permettre aux artisans de traiter le minerai sans utiliser de produits chimiques dangereux (le cyanure, le mercure), garantissant ainsi une plus grande sécurité pour les exploitants miniers et un impact réduit sur l’environnement. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 11 novembre dans la commune de Gaoua, dans le centre-est du pays.

