Le 15e Salon international de l'aéronautique et de l'espace Airshow China 2024 s'ouvre à Zhuhai

Il présente des avions militaires et civils, de la technologie spatiale, des armes et équipements militaires pour atterrissage, des systèmes de défense... 12.11.2024, Sputnik Afrique

La Russie y présente son chasseur Su-57 de cinquième génération, le plus avancé, et des chasseurs Su-30SM et Su-35S.Le chinois Chery a pour sa part présenté sa première voiture volante.Le salon présente aussi un robot-chien qui se remet sur ses pattes même après une chute.

