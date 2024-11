Outre sur le continent africain, ces projets de coopération prospectent également dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, a précisé Alexandre Mikheïev, en marge du salon de l'aéronautique de Zhuhai, en Chine.

Ces plans "concernent la production et le développement conjoint avec des partenaires d'armes légères et de munitions, de véhicules blindés, d'avions... 12.11.2024, Sputnik Afrique

La Russie projette de produire des armes à l'étranger, notamment en Afrique

Ces plans "concernent la production et le développement conjoint avec des partenaires d'armes légères et de munitions, de véhicules blindés, d'avions, d'hélicoptères et de systèmes de défense aérienne”, a déclaré à la presse russe le patron de Rosoboronexport, l'agence russe d'exportation d'armement.