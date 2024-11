https://fr.sputniknews.africa/20241112/des-allies-inattendus-dans-la-bataille-contre-le-plastique-identifies-en-afrique-1069200381.html

Des alliés inattendus dans la bataille contre le plastique identifiés en Afrique

Il s'agit des larves de ver de farine, qui sont capables de consommer du polystyrène -un plastique difficile à décomposer et largement utilisé dans... 12.11.2024, Sputnik Afrique

Cette découverte prometteuse dans la lutte contre la pollution plastique a été réalisée au Kenya par une équipe de chercheurs du Centre international de physiologie et d'écologie des insectes. Ses résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports.Les découvreurs ont révélé que les ténébrions Alphitobius non seulement digèrent le polystyrène, mais abritent également dans leur intestin des bactéries qui aident à décomposer ce matériau. L'étude a montré que les larves nourries avec un mélange de polystyrène et de son de blé survivent mieux et consomment le polystyrène plus efficacement que celles nourries uniquement avec du polystyrène. Bien que ces larves soient originaires d'Afrique , elles sont présentes dans de nombreux pays. Les résultats pourraient conduire à des solutions innovantes pour gérer les déchets plastiques, notamment en utilisant les enzymes et microbes produits par ces insectes dans des usines et décharges.

