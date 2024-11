Conférence ministérielle Russie-Afrique: la "coopération est en train de renaître"

"La plupart des pays africains sont de retour ici pour examiner les progrès qui ont été réalisés. Et je tiens à vous dire qu'entre la première réunion et la deuxième réunion, qui a eu lieu maintenant, beaucoup de choses se sont produites, beaucoup de progrès ont été réalisés, mais aussi un certain nombre de défis dont nous pourrons discuter au fur et à mesure que nous continuons. Il est très important que les pays africains soient ici, en Russie, pour garantir davantage un partenariat solide entre la Russie et les pays africains", commente pour sa part le secrétaire permanent pour les Affaires spéciales du Cabinet zambien, Patrick Mwalula Mucheleka.