https://fr.sputniknews.africa/20241112/collaboration-russie-afrique-dans-le-numerique-un-gage-de-croissance-selon-un-responsable-onusien-1069193033.html

Collaboration Russie-Afrique dans le numérique: un gage de croissance, selon un responsable onusien

Collaboration Russie-Afrique dans le numérique: un gage de croissance, selon un responsable onusien

Sputnik Afrique

"La technologie numérique est très importante pour le développement de l'Afrique", souligne le chef de la section Technologie et innovation au sein de la... 12.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-12T13:00+0100

2024-11-12T13:00+0100

2024-11-12T13:00+0100

opinion

russie

afrique

onu

numérique

collaboration

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0c/1069192831_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d332dc4c6cce3bf6da006e8d6ebe69ff.png

Mactar Seck a ainsi commenté pour Sputnik Afrique le partenariat entre la CEA et l'École des hautes études en sciences économiques de Russie, noué en marge de la première conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi. Le responsable constate une "réelle volonté des pays africains de collaborer avec la Russie dans le domaine des technologies numériques". De plus, cet accord apportera un soutien et une expertise aux pays africains pour accélérer leur transformation numérique, un outil essentiel pour le développement durable, selon lui. M.Seck met également en avant l'effet positif des bourses offertes par le gouvernement russe aux étudiants africains dans divers domaines, notamment la médecine, l'ingénierie, les technologies de l'information et de la communication.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, afrique, onu, numérique, collaboration